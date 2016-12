foto Tgcom24

17:13

- "Non abbiamo potuto impedire il diluvio di tasse, ma in noi ha prevalso sempre il senso di responsabilità e la fiducia in Monti". E' quanto scrive il leader Pdl, Silvio Berlusconi, rispondendo ai commenti pubblicati sul sito "forzasilvio". "Monti - aggiunge - ha distrutto l'economia reale e non ha fatto le riforme promesse. Le sue scelte di questi giorni hanno svelato il suo vero volto e chiarito finalmente la portata del piano ordito contro di noi".