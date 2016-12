Alla Camera si pensa a due liste Monti: una "politica", l'altra formata dalla società civile

Messa da parte quindi l'ipotesi dei due listoni unici alla Camera e al Senato e dopo la defezione di Corrado Passera, la coalizione montiana inizia a prendere a poco a poco forma anche se non senza conflitti. Come scrive il Corriere della Sera, la lista alla Camera formata da Italia Futura si chiamerà forse "Lista civica per Monti", ma lo Statuto è ancora da definire mentre il logo è stato già depositato a Bruxelles e richiama direttamente al Professore e all'Europa.



Sui possibili candidati sarà Enrico Bondi, scelto dal presidente della coalizione, a valutare "la loro compatibilità con i criteri voluti da Monti (dalla mancanza di precedenti penali al conflitto d'interessi)".



Anche Fli sarà presente all'appello, come ha dichiarato Gianfranco Fini. L'ipotesi che nella Federazione arrivi anche "Fare per fermare il declino", fa però incrinare questa presenza, per una questione di soglia necessaria, la lista di Giannino infatti è accreditata al 2%. A fugare i dubbi su Fli, preotebbero essere le simpatie del Professore, sembrerebbe infatti che non sarebbe entusiasta dell'ipotesi di associare Giannino.



Sui possibili candidati politici, che probabilmente finiranno nel listone del Senato si parla di Mario Mauro, Linda Lanzillotta, Benedetto Della Vedova e Nicola Rossi. Mentre qualche giorno fa, Franco Frattini ha cancellato ogni speranza di una sua candidatura.