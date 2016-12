foto Tgcom24 Correlati Calderoli a Tgcom24: "C'è ancora speranza per l'accordo con il Pdl"

Berlusconi: "Monti mi ha deluso"

Berlusconi, ecco i soldi per eliminare l'Imu 14:55 - "Questo Casini con l'altro suo compare Fini sono veramente le persone peggiori che ho avuto modo di incontrare in politica. Sono veramente una iattura". Il nuovo attacco ai leader di Udc e Fli arriva da Silvio Berlusconi, che sottolinea di non riuscire a capire "come possano attirare dei voti da parte di persone con la testa sulle spalle".

Governo Monti e Napolitano, la commissione chiarirà

Intervistato a Radio Capital, il leader del Pdl è poi tornato a parlare dell'annunciata commissione d'inchiesta a proposito della nascita del governo Monti, dicendo che si dovrà accertare anche il ruolo del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, su cui Berlusconi non ha voluto esprimere opinioni. "Non voglio dare giudizi al riguardo - ha detto -. Sarà una commissione di inchiesta eventualmente a far emergere ruoli che ciascuno ha svolto in quell'occasione".



"Peccato che il Vaticano aiuti Monti"

Il presidente del Pdl ha inoltre ammesso la sua delusione per il sostegno dato da una parte del Vaticano a Mario Monti, tratto in errore, a suo giudizio, dalle inchieste politicizzate dei magistrati di Milano. "Non posso dire di essere contento del Vaticano - ha detto -. Ma io sono sereno sapendo come stanno le cose. Ho fatto molti interventi sui temi etici e i rapporti dello Stato italiano con lo stato Vaticano e ho ricevuto molti apprezzamenti ed elogi per questo. Alla fine credo che contino le cose concrete". E poi, ha aggiunto, "nel programma presentato da Monti, che ho letto velocemente, non c'è una sola parola suo temi etici che sono così importanti per la Chiesa".



"Candidato? Legge lettorale non prevede indicazione premier"

Sulla candidatura a premier, Berlusconi ha detto: "La legge elettorale non prevede che ci sia l'indicazione di un candidato premier della coalizione, prevede che ci sia l'indicazione di un leader, di un capo della coalizione. Così si è presentato per esempio Monti, così anche Bersani. Questa cosa è stata interpretata male dai giornali".



"Storace un amico: lo appoggerò alla Regione Lazio"

Parlando a proposito delle ipotesi di alleanza, Berlusconi ha detto alla radio Teleradiostereodue: "Sono amico di Francesco Storace e dopo quello che gli è accaduto, perseguitato dalla giustiza, dovendosi dimettere da ministro alla Sanità nel mio governo, credo gli sia dovuto appoggiarlo nella sua candidatura alla Regione Lazio". E ha aggiunto: "E' un uomo deciso, di ottima esperienza e credo possa fare molto bene".



"Se la Lega se ne va a rischio Piemonte e Veneto"

Quanto all'ipotesi di intesa Pdl-Lega, ancora in forse, dice invece: "Se la Lega decidesse di correre da sola andrebbe incontro a una sconfitta sicura. Una rottura dei nostri rapporti renderebbe impossibile appoggiare Maroni in Lombardia e tenere in piedi le giunte regionali in Veneto e Piemonte e centinaia di amministrazioni locali".



"Riunioni Ppe, nessuna risatina"

Tornando a parlare di Fini e Casini, Berlusconi ha smentito quanto detto dal leader Udc, secondo il quale alle riunioni del Ppe i suoi interventi venivano accolti da risatine. "E' una menzogna totale a assoluta che si aggiunge alle tante che l'individuo è abituato a formulare - ha dichiarato -. E' una cosa indegna che lui dica questo. Ho nei confronti dei miei colleghi del Ppe un rapporto antico e consolidato e sono considerato al tavolo del Ppe il maggiore esperto in economia, dato il mio passato di imprenditore e la mia esperienza al governo. Sono lì dal 1994".



E ha poi insistito nel suo drastico giudizio dicendo che su Fini e Casini "mi è scappato una volta 'orrendi' e ho aggiunto subito 'orrendissimi'".