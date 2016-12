"Parlamentarie" Pd-Sel, un milione di votanti Bersani felice: "Esperienza unica in Europa"

foto Ansa 12:53 - Nonostante la data non favorevole, le "parlamentarie" di Pd e Sel hanno registrato una buona affluenza con oltre un milione di partecipanti in due giorni. Soddisfatto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, che parla di una esperienza che "non ha precedenti nella storia politica nazionale ed europea". Nelle 11 regioni in cui si è votato domenica, spiccano le affermazioni di Anna Finocchiaro a Taranto e dell'olimpionica Josefa Idem a Ravenna. - Nonostante la data non favorevole, le "parlamentarie" di Pd e Sel hanno registrato una buona affluenza con oltre un milione di partecipanti in due giorni. Soddisfatto il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, che parla di una esperienza che "non ha precedenti nella storia politica nazionale ed europea". Nelle 11 regioni in cui si è votato domenica, spiccano le affermazioni di Anna Finocchiaro a Taranto e dell'olimpionica Josefa Idem a Ravenna.

"Abbiamo fatto - dice contento il segretario - una cosa difficilissima ma bellissima. Correre qualche rischio significa ottenere anche qualche risultato".



Dalle "parlamentarie" Pd sono diverse le conferme che arrivano per i parlamentari uscenti, tra gli esclusi "eccellenti" Giorgio Gori, spin doctor di Matteo Renzi. "Capisco l'amarezza di Giorgio - chiude subito la polemica il sindaco di Firenze - che, comunque, ha fatto una battaglia bella. Non ce l'ha fatta e quando uno resta fuori di poco è evidente che possa avere un'amarezza doppia". Renzi, tra l'altro, ribadisce la propria disponibilità a dare una mano a Bersani per la campagna elettorale del Pd.



Passa la presidente dell'assemblea Rosy Bindi che a Reggio Calabria conquista 7.527 preferenze, pari al 60% e risulta la più votata in posti come Locri o Rosarno. Sono molte, tra l'altro, le donne che vincono la sfida delle primarie come sottolinea anche il vice segretario del Pd Enrico Letta. "Ha funzionato - evidenzia in un tweet - il meccanismo della doppia preferenza di genere. Grandi successi per molte donne giovani (senza logiche di apparato)".



I RISULTATI DELLA DOMENICA: VINCONO I GIOVANI, ALTRA "MEDAGLIA" PER JOSEFA IDEM

Arrivano i dati delle regioni che hanno votato domenica. La presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro, dovrebbe aver superato lo 'scoglio' delle primarie per le candidature in Parlamento del suo partito. La Finocchiaro sarebbe in testa nella competizione di Taranto dove, a spoglio quasi ultimato, avrebbe ottenuto, al momento, 5mila voti sui 9mila partecipanti, oltre il 50%, quindi, delle preferenze.



Dopo il flop di Giorgio Gori, un altro luogotenente di Matteo Renzi stravince le sue primarie. Matteo Richetti, modenese, presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, uno dei più vicini al sindaco di Firenze, è infatti arrivato primo nelle primarie di Modena: per lui, quindi, garantito un seggio alla Camera. Richetti ha preso, stando ai dati quasi definitivi, oltre ottomila voti, mettendo in fila, il segretario Pd e due parlamentari uscenti.



Josefa Idem ha vinto anche la gara delle primarie. La campionessa olimpionica di canoa ha vinto a Ravenna, conquistando la candidatura in parlamento. Dietro di lei Alberto Pagani, segretario Pd del Ravennate.



A Firenze e provincia, escluso l'empolese, la più votata nelle primarie del Pd per la selezione dei candidati al Parlamento è risultata Elisa Simoni, 39 anni, assessore provinciale. Quando lo spoglio dei risultati del voto era fermo a 85 seggi su 112, Simoni aveva ottenuto già 6.987 preferenze. Il secondo più votato invece il vicesindaco della città, Dario Nardella, seguito da Rosa Maria Di Giorgi, un altro assessore della giunta guidata da Matteo Renzi.



Francesco Boccia ha nettamente vinto le primarie a Barletta-Andria-Trani. Il coordinatore delle commissioni economiche el Pd alla Camera ha ottenuto oltre 4mila vota, quasi il 70%. A spoglio in corso, è testa a testa per il secondo posto tra la deputata uscente Margherita Mastromauro, vicina a Massimo D'Alema, e Assuntela Messina sostenuta da Michele Emiliano.



Stefano Fassina si avvia a trionfare alle primarie del Pd a Roma. A spoglio ancora in corso, il responsabile Economia del Pd è nettamente in testa. Seguono, ravvicinati tra loro per il momento, Matteo Orfini, Roberto Morassut, Marco Miccolin e Umberto Marroni. Dovrebbe avercela fatta anche il renziano Roberto Giachetti. Tra le candidate, trionfa Ileana Argentin. Dopo di lei e' testa a testa tra Micaela Campana e Monica Cirinnà.



Il cesenate Enzo Lattuca, che ha stravinto l'unico seggio sicuro di Cesena, sarà con ogni probabilità il parlamentare più giovane della prossima legislatura e, probabilmente, uno dei più giovani deputati della storia della Repubblica. Compirà infatti 25 anni, l'eta' minima prevista dalla Costituzione per diventare deputato, solo il 9 febbraio, 15 giorni prima del voto.