Berlusconi: "Monti è stata una delusione, fa parte di un'anomala Armata Brancaleone"

Per Silvio Berlusconi è possibile eliminare la tassa sulla casa: "Abbiamo già disposto un disegno per l'eliminazione dell'Imu" ha detto infatti il leader del Pdl, spiegando che "i mancati introiti, per circa 3,8 miliardi di euro, saranno "risarciti" ai comuni da un fondo del ministero del Tesoro. La copertura arriverà da un aumento impercettibile su giochi, scommesse e tabacchi". Poi, l'attacco a Monti.

"Monti una delusione"

Berlusconi, intervistato dal Tg5, ha quindi definito Mario Monti "una delusione", sottolineando come il premier dimissionario avesse promesso anche al Capo dello Stato che non sarebbe mai sceso in politica. Il leader del Pdl ha tuttavia sottolineato di non temere Monti, unitosi a "un'anomala Armata Brancaleone che fa da ruota di scorta alla sinistra": "Nessuna preoccupazione, da capo dei tecnici si è trasformato in vice capo di Casini". "La scelta di un governo tecnico non votato dagli elettori è stato un caso unico di sospensione della democrazia, che poi i tecnici si trasformino in politici credo che sia una scorrettezza doppia che non possiamo accettare, comunque saranno i cittadini a giudicare questi comportamenti".



"Accordo con la Lega è nei fatti"

"L'accordo con il Carroccio è nei fatti - ha spiegato Berlusconi -. Gli elettori della Lega vogliono le stesse cose che vogliono i nostri. Sono molto ottimista al riguardo, l'accordo è un vantaggio per entrambi. Sono convinto che alla fine la ragione prevarrà".



"Un accordo con la Lega non può che essere globale, locale e nazionale, altrimenti non c'è nessuna ragione di sostenere un candidato leghista in Lombardia. Non è una ritorsione, è una conseguenza politica" ha quindi concluso Berlusconi.