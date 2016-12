foto LaPresse Correlati Parlamentarie Pd, Gori out

Bersani lancia lo slogan del Pd: "L'Italia giusta"

Pdl e Lega sono a un passo dalla rottura 12:55 - "Io non faccio polemica, sono molto rispettoso, ho rapporti ottimi con Monti". E' quanto affermato dal leader del centrosinistra Pier Luigi Bersani sul premier dimissionario. "Adesso - ha però aggiunto - ha scelto di essere una parte politica e quindi io pongo delle domande politiche perché, quando si va davanti agli elettori, ci vuole chiarezza". - "Io non faccio polemica, sono molto rispettoso, ho rapporti ottimi con Monti". E' quanto affermato dal leader del centrosinistra Pier Luigi Bersani sul premier dimissionario. "Adesso - ha però aggiunto - ha scelto di essere una parte politica e quindi io pongo delle domande politiche perché, quando si va davanti agli elettori, ci vuole chiarezza".

"Serve distinzione tra politica e istituzioni"

Il segretario del Pd ha parlato, votando alle primarie dei parlamentari del Pd a Piacenza, dell'impegno politico di Monti. "Ho obiettato - ha dichiarato - anche attorno all'esigenza di essere molto rigorosi nella distinzione tra politica ed istituzioni. Poi arriveremo al merito, per sapere cosa pensa dei diritti civili, cosa pensa degli esodati".



A Monti: "Con il centro vuole smontare il bipolarismo?"

In merito alle scelte politiche fatte da Mario Monti, Bersani ha rivolto al premier alcune domande: "Vuol mettersi in Europa nello stesso posto dove è Berlusconi o dove altro? Monti e il centro pensano che il bipolarismo non vada bene, vogliono smontarlo? E se non vogliono smontarlo da che parte si mettono?"



"Di Pietro? Tocca a noi indicare la strada"

"Di Pietro ha fatto le sue scelte, ora tocca a noi indicare la strada". Così Bersani ha risposto a chi gli chiedeva se l'impegno in prima persona di Monti potesse essere preludio di un riavvicinamento con Di Pietro e l'Idv.



"Bondi non può fare due mestieri"

Commentando il ruolo politico assunto nell'ambito della lista Monti dal commissario della spending review Enrico Bondi, il segretario Pd ha detto: "Io ho molta stima e rispetto di Bondi, ma sta facendo un altro mestiere, non può farne un altro".



Casini: "Inaccettabile la doppia morale del Pd"

"Quando Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia, si candida con il Pd risponde a un imperativo morale. Quando Enrico Bondi accetta di contribuire a un lavoro di accertamento sulla trasparenza delle candidature di un nuovo soggetto politico commette un vulnus istituzionale. No, caro Pier Luigi, questa doppia morale non mi convince e mi induce a più amare riflessioni: il Pd non vuole un'area centrista competitiva e scomoda perché preferisce il vecchio ed eterno scontro con Berlusconi, diventato avversario di comodo". E' la replica del leader Udc, Pier Ferdinando Casini, alle parole di Bersani.