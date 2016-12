foto Ansa

20:17

- "Ci sono cose della Lega inaccettabili, ma ancora è tutto aperto". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, a margine del vertice a Milano. "Il fatto che Maroni non sia venuto stasera non è così importante - ha aggiunto -: pensava che fosse un incontro privato". Per quanto riguarda le indiscrezioni sul Carroccio contrario alla premiership di Berlusconi, ha detto: "Non abbiamo parlato di candidature". "Possiamo farcela anche da soli", ha poi cncluso.