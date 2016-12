Pdl e Lega più lontani: alleanza a rischio

foto Ansa Correlati Berlusconi: contro di me una congiura

23:43 - La richiesta di un'alleanza in Lombardia prima di discutere di quella (eventuale) sul piano nazionale e anche il no, ribadito ancora, a una premiership di Silvio Berlusconi sarebbero i principali punti di divergenza fra la Lega e il Pdl. L'incontro a Milano ha allontanato le due parti. Il leader del Pdl spera ancora in un accordo, ma avverte il Carroccio: "Alcune richieste sono inaccettabili, possiamo farcela anche senza alleanze".

Il ritorno in campo di Berlusconi, si rifletteva nei giorni scorsi in via Bellerio, rischierebbe di attirare pochi voti in più dalle file dei delusi del Pdl, ma di disperdere l'elettorato leghista contrario a una nuova alleanza con Berlusconi e galvanizzato dal nuovo corso "solitario" di Maroni. A conti fatti, temono i "lumbard", i rischi potrebbero superare di gran lunga i benefici.



L'incontro a Milano ha rimandato ancora le decisioni di qualche giorno: al Pdl non sarebbe nemmeno piaciuta l'impuntatura di Maroni su una condivisione totale del programma legato alla sua candidatura lombarda.



Berlusconi: "Possiamo vincere anche senza Lega"

"Pensiamo - ha detto Berlusconi al termine del vertice - di avere la possibilità di vincere anche se andassimo separati. Ci sono cose che non ci convincono. In questo momento è tutto aperto, non possiamo accettare le cose a scatola chiusa". "Non è possibile - ha aggiunto - procedere in una direzione come questa. Io spero che l'alleanza si possa fare ma non è una cosa obbligatoria". Il leader del Pdl, interpellato dai giornalisti sull'assenza del segretario della Lega Roberto Maroni al vertice di oggi pomeriggio, ha sostenuto che ''Maroni pensava fosse un incontro riservato'' e non si e' recato in via Rovani quando lo stesso cavaliere ne ha parlato alla stampa. ''Ma con lui - ha assicurato Berlusconi - mi sono sentito a lungo telefonicamente'' nel corso del pomeriggio. E a chi gli chiedeva se in caso di mancato accordo con la Lega, con anche la chiusura da parte di Gabriele Albertini, a quel punto il Pdl possa presentare a sua volta un suo candidato alla presidenza della Regione Lombardia alternativo a Maroni, Berlusconi si e' limitato a rispondere: ''Non lo so ancora, lo decidono i nostri organi istituzionali''.



Il tweet di Formigoni: molliamo la Lega

''La Lega si conferma: nulla da' e tutto pretende. Viva Albertini presidente''. Lo ha scritto Roberto Formigoni su Twitter. Il presidente uscente della Regione Lombardia ha partecipato nel pomeriggio al vertice del Pdl con Silvio Berlusconi, a cui era presente per la Lega Roberto Calderoli, e con queste parole ribadisce il suo commento di ieri sulla richiesta del Carroccio di non subordinare l'alleanza in Lombardia a quella nazionale.