foto Ansa

18:19

- "Oggi si buttano in galera persone che la giustizia non è in grado di processare. Nei Paesi civili si va in carcere dopo la condanna. E lì c'è l'istituto della cauzione, che prende il posto della carcerazione preventiva. Questa misura va introdotta nel nostro Paese, se ci vogliamo definire civile": così Silvio Berlusconi in una intervista sulla emergenza carceri. "'Questo - ha aggiunto - è uno dei punti importanti del mio programma di governo".