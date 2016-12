foto Ansa

17:11

- E' in corso in via Rovani a Milano, nella residenza di Silvio Berlusconi, il vertice Pdl-Lega. Oltre al leader del Pdl ci sono il segretario Angelino Alfano, il coordinatore Denis Verdini e il presidente lombardo Roberto Formigoni. Per il Carroccio è presente il responsabile organizzativo Roberto Calderoli. Sarà con lui che gli esponenti del Pdl si confronteranno in relazione alle alleanze per le elezioni sia a livello regionale sia nazionale.