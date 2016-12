Primarie centrosinistra, due giorni di voto

Oltre 6mila i seggi allestiti da più di 50mila volontari. Come per le primarie con cui si è scelto il candidato alla presidenza del consiglio, anche in questo caso sarà richiesta una sottoscrizione di almeno due euro per sostenere le spese della campagna elettorale. Possono votare tutti gli iscritti al Pd dal 2011 che abbiano rinnovato la tessera entro il giorno del voto e coloro che hanno votato alle primarie per il candidato premier del centrosinistra del 25 novembre e che sottoscrivano l'appello come elettori del Pd.



Sarà possibile votare solo a un uomo e a una donna

Si possono esprimere due preferenze: una a favore di una donna e l'altra a favore di un uomo. Qualora le due preferenze fossero a favore di candidati dello stesso genere, la seconda nell'ordine sarà considerata nulla.



I primi risultati, affluenza non eccezionale

I responsabili del Pd si sono detti "soddisfatti" dell'affluenza nelle prime nove regioni intressate dal voto, ma in realtà anche nelle zone più gettonate gli elettori sono stati al massimo la metà di quelli che si erano presentati a esprimere la preferenza per il candidato premier. Ecco i primi dati dalle principali città e regioni in cui si è già votato:



A Reggio Calabria Rosi Bindi supera lo scoglio. Lo spoglio non e' stato ancora ultimato ed i risultati sono parziali, ma secondo quanto riferito da ambienti del Pd, la presidente del Partito supera le primarie insieme al consigliere regionale Demetrio Battaglia.



A Torino, sono Paola Bragantini (con il 12,1%) e Cesare Damiano (12,2%) i candidati piu' votati. Seguono nelle prime posizioni Elena Fissore (8,8%), Francesca Bonomo (8,4%), Umberto D'Ottavio (7,6) e Stefano Esposito (7,2%).



In Lombardia, sono i trenta-quarantenni i vincitori. Secondo i primi dati. Oltre a Veronica Tentori, ventisettenne che ha vinto a Lecco, appaiono ai primi posti nelle rispettive province Pippo Civati, (37 anni) a Monza, Alan Ferrari (37) a Pavia e Chiara Braga (33) a Como. La quarantottenne Elena Carnevali risulta in vantaggio a Bergamo. Proprio a Bergamo, Giorgio Gori. si è attestato in quarta posizione mancando la candidatura.

A Milano, i dati non sono ancora definitivi ma con lo spoglio circa al 40% dei seggi i piu' votati risultano essere Franco Mirabelli, Matteo Mauri, Emanuele Fiano e Francesco Laforgia, mentre fra le donne Emilia De Blasi, Lia Quartapelle e l'ex ministro Barbara Pollastrini.