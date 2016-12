foto Ansa Correlati Casini: "Da oggi basta demagogia"

Berlusconi, il viaggio in treno Roma-Milano 16:45 - Silvio Berlusconi annuncia una commissione di inchiesta sulla "congiura per farmi cadere", che risale a poco più di un anno fa, quando a Palazzo Chigi andò Mario Monti. "In quel momento - spiega - ci fu una congiura. Vincendo istituiremo subito una commissione per accertare i fatti. C'è stato un vulnus grave verso la democrazia". E aggiunge: "Monti dice che ha salvato l'Italia dalla catastrofe? Mascalzonate: non c'era nessun rischio catastrofe". - Silvio Berlusconi annuncia una commissione di inchiesta sulla "congiura per farmi cadere", che risale a poco più di un anno fa, quando a Palazzo Chigi andò Mario Monti. "In quel momento - spiega - ci fu una congiura. Vincendo istituiremo subito una commissione per accertare i fatti. C'è stato un vulnus grave verso la democrazia". E aggiunge: "Monti dice che ha salvato l'Italia dalla catastrofe? Mascalzonate: non c'era nessun rischio catastrofe".

"Accordo con la Lega? Sono tranquillo"

Il leader del Pdl si è intrattenuto con i giornalisti al suo arrivo alla Stazione Centrale di Milano, dove è sbarcato dopo un viaggio in Freccia rossa da Roma. Sul rapporto del Pdl con la Lega ha detto: "Sono stranamente tranquillo. Oggi incontro i signori della Lega, abbiamo avuto una bella, solida e leale collaborazione per tanti anni, non vedo il vantaggio della Lega di andare da sola". E ancora: "Da soli uscirebbero dai giochi, non potrebbero porare a Roma la voce del Nord. Inoltre, senza di loro perderemmo, entrambi, molte regioni del Nord".



"Formigoni voterà Lega se troveremo l'intesa"

"Formigoni mi ha dato la sua parola che se troveremo un accordo con la Lega, noi voteremo lealmente la Lega e Maroni a presidente della Regione Lombardia", ha detto ancora Berlusconi, aggiungendo che pranzerà con l'attuale governatore. Alla domanda se sia vero che Formigoni non appoggia la Lega, Berlusconi ha risposto: "Non è vero, non è vero. Mi sto recando a pranzo con lui". Il leader del Pdl è tornato però a parlare anche della decisione di Gabriele Albertini di candidarsi. Berlusconi ha detto di avere avuto con lui "diverse comunicazioni. Si è buttato in questa avventura, dice che non se ne può più distogliere ma andrà incontro a una sconfitta sonora".



"Monti mi ha deluso"

Berlusconi torna poi ad accusare Monti, giudicando così la sua "salita in politica": "E' qualcosa che francamente non mi aspettavo, dopo le reiterate promesse fatte a Napolitano, a me e agli italiani che non avrebbe usato l'esposizione mediatica da premier per un'ulteriore presenza nella politica, stavolta di parte. C'è stata grande delusione da parte di tutti, c'è una caduta di credibilità del personaggio, le promesse da marinaio non sono un buon viatico per avere la fiducia degli italiani".



"Vado verso le elezioni molto sereno"

Il numero uno del Pdl dice poi di vedere intorno a sè "un consenso forte" e di non essere preoccupato dalla costituzione del nuovo centro. "Io sono molto sereno", dice. E aggiunge che il contatto con la gente "è qualcosa che mi fa tornare indietro a quel momento magico del 2009 quando ebbi a raggiungere il 75% di consenso e vedo consenso e attenzione molto forte".