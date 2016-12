foto Tgcom24

13:17

- La salita in politica di Mario Monti? Silvio Berlusconi, arrivato in treno alla Stazione Centrale di Milano, commenta: "Non me l'aspettavo. E' il segno di una caduta di credibilità del premier dimissionario, che ha sfruttato la visibilità del suo governo tecnico per presentarsi". Il presidente del Pdl ribadisce che "siamo in una grave crisi" e sulla Lega assicura: "Sono tranquillo: da soli, sarebbero un partito piccolo e uscirebbero da tutti i giochi".