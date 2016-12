foto Da video

- "Non siamo in un Paese normale, non siamo in una situazione normale, siamo in un'emergenza democratica dovuta allo strapotere dei sistemi criminali, dovuta alle insufficienze e alle inadeguatezze della politica". Così si è espresso Antonio Ingroia in conferenza stampa a Roma. "E' venuto il momento - ha proseguito l'ex pm di Palermo - della responsabilità e non solo della responsabilità istituzionale, ma di quella politica".