"Da oggi si apre una fase di responsabilità, basta con la demagogia e le false promesse". Parola del leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, che spiega come "Monti ha chiesto integrazioni sull'agenda. Noi le faremo entro martedì su due punti fondamentali: socialità e famiglia". Il pm Ingroia invece si candida come premier aprendo a Grillo per una alleanza. Ma il leader di M5S non si lascia corteggiare e chiude le porte: "La sua lista è come una foglia di fico". Intanto, si è concluso con un nulla di fatto il vertice Lega-Pdl

20:17 Berlusconi: "Lega inaccettabile"

"Ci sono cose della Lega inaccettabili, ma ancora è tutto aperto". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, a margine del vertice a Milano. "Il fatto che Maroni non sia venuto stasera non è così importante - ha aggiunto -: pensava che fosse un incontro privato". Per quanto riguarda le indiscrezioni sul Carroccio contrario alla premiership di Berlusconi, ha detto: "Non abbiamo parlato di candidature". "Possiamo farcela anche da soli". ha poi concluso

20:02 L'aut aut della Lega al Pdl

Un passo indietro di Berlusconi da candidato premier. Questa la richiesta a cui la Lega non intenderebbe rinunciare per stringere l'alleanza con il Pdl. Al Cavaliere, Maroni e i suoi riconoscerebbero il ruolo di capo della coalizione. Ma l'indicazione per la premiership - sarebbe questa la richiesta del Carroccio - dovrebbe essere per Angelino Alfano o aperta anche ad altri nomi, eccetto Berlusconi. (Vai all'articolo)

19:19 Lazio, Storace si candida alla Presidenza

Non c'è più tempo da perdere, non si può più continuare a cincischiare, l'ho detto questa mattina ad Alfano: ho deciso di candidarmi alla presidenza della Regione Lazio". Lo ha dichiarato il leader de La Destra, Francesco Storace, parlando a Rieti. "Sarà una battaglia difficile - ha continuato -, ma si può combattere e lo faremo da soli".

19:17 Grillo "sbatte" la porta a Ingroia

"La biblica foglia di fico serviva per coprire i genitali di Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso Terrestre. Per nascondere le loro vergogne. L'utilità della foglia di fico in politica è evidente. Una verniciatura arancione o montiana e il vecchio torna come nuovo. E' un gioco di specchi, una vecchia tecnica di marketing. Cambio il fustino, ma il contenuto è sempre lo stesso: il partito". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog attaccando duramente il movimento di Antonio Ingroia definito una "foglia di fico" utile a riciclare i vecchi partiti.

19:02 Alfano dopo il vertice: Lega non convince

"Discussione con Lega ancora in corso. Alcune importanti questioni, però, non ci convincono e potrebbero indurci a separare nostro percorso". Lo scrive il segretario del Pdl, Angelino Alfano, su Twitter, a margine del vertice tra il Carroccio e il Partito della Libertà.

18:30 Pdl-Lega: Calderoli lascia il vertice

Roberto Calderoli, responsabile organizzativo della Lega Nord ha appena lasciato via Rovani dove si e' svolto il vertice con l'ex premier Silvio Berlusconi. L'incontro e' durato circa due ore. L'ex ministro leghista non ha rilasciato dichiarazioni.

17:54 Cazzola: "Passera va via? Non è una gran perdita"

"Passera è uno dei ministri più sopravvalutati di questa compagine. Se se ne va, qualcun altro prenderà il suo posto. Non è una gran perdita". E' quanto ha dichiarato ai microfoni di TgCom24 Giuliano Cazzola, ex Pdl ora con Monti. Sul dialogo tra Pd e l'Agenda Monti, Cazzola afferma: "Portare avanti un dialogo con noi rispetto a Vendola, sarebbe un grande passo avanti".

17:50 "Fratelli d'Italia" contro Monti senatore a vita

''Se Monti vuole 'salire' in politica deve scendere dalla poltrona di Senatore a vita''. Cosi' Andrea Volpi presidente nazionale Azione Universitaria, Augusta Montaruli, Consigliere Regionale in Piemonte, e Giovanni Donzelli, consigliere regionale in Toscana per Fratelli d'Italia attaccano Mario Monti e lanciano una raccolta di firme nazionale per chiedere le dimissioni di Monti da Senatore a vita. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, saranno nelle piazze delle principali citta' italiane con banchetti e gazebo contro il doppio ruolo di candidato e Senatore a vita di Monti.

17:40 Berlusconi: "Carcerazione preventiva? No, cauzione"

''Oggi si buttano in galera persone che la giustizia non e' in grado di processare. Nei Paesi civili si va in carcere 'dopo' la condanna, non prima. E li' c'e' l'istituto della cauzione, che prende il posto della carcerazione preventiva. E questa misura va introdotta nel nostro Paese, se ci vogliamo definire civile'': cosi' Silvio Berlusconi in una intervista all'emittente televisiva 'Canale Italia', sulla emergenza carceri. ''E questo - ha aggiunto - e' uno dei punti importanti del mio programma di governo''.

17:26 Casini: "Nessuna lite con Passera"

"Non escludo che Passera potesse pensarla così (preferendo la presentazione di una lista unica anche alla Camera, ndr), per altro con motivazioni serie e rispettabili, ma francamente è una delle persone che stimo di più e più amiche e quando ho letto di una lite tra di noi mi son messo a ridere". Così il leader Udc, Pier Ferdinando Casini, durante una conferenza stampa.

17:21 Lo slogan di Bersani: "L'Italia giusta"

"#L'Italiagiusta, l'Italia che bisogna costruire cui gli italiani hanno diritto". Così Pier Luigi Bersani, su twitter annuncia la nuova campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni del 2013.

16:52 Milano, vertice Pdl nella residenza di Berlusconi

E' in corso in via Rovani, nella residenza milanese di Silvio Berlusconi, il vertice tra il leader del Pdl, il segretario Angelino Alfano, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, il coordinatore del Pdl Denis Verdini. Per la Lega Nord c'è Roberto Calderoli, con cui gli esponenti del Pdl dovrebbero affrontare il nodo delle alleanze sia in Lombardia sia a livello nazionale. Grande assente Roberto Maroni.

16:43 Di Pietro: "Vogliamo Ingroia premier"

"Candidiamo Ingroia a presidente del Consiglio perché ha dimostrato di avere la schiena dritta davanti ai poteri forti collusi con la mafia". Così ha motivato la sua scelta Antonio Di Pietro, leader dell'Idv, ai microfoni di Tgcom24. "Grasso - continua - è quello che voleva premiare Berlusconi per la lotta alla mafia, Ingroia è quello che la lotta alla mafia l'ha fatta sul serio. E comunque, sempre meglio Grasso che Dell'Utri in Parlamento".

16:23 Maroni: Monti+Bersani+Casini puzza di vecchio

"Monti + Casini + Fini = il "nuovo" che puzza di stravecchio. Prima il Nord". Così Roberto Maroni su Twitter.

15:56 Maroni a Bersani: "Fiero di essere dalla parte sbagliata"

"Caro Bersani, sono fiero di essere dalla parte "sbagliata" e votare Lega Nord". Lo scrive su Twitter il segretario federale del Carroccio Roberto Maroni, commentando lo slogan "L'Italia giusta" scelto dal Pd per la campagna elettorale.

Ultimo aggiornamento 20:17