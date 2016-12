Lega, Maroni tende una mano al Pdl e avverte: "Ok alleanza in Lombardia ma nulla in cambio"

Per il segretario federale della Lega Nord, una eventuale alleanza con il partito di Silvio Berlusconi per la Lombardia deve essere "gratis". "Mi hanno detto che senza il Pdl non si vince" in Lombardia, ha affermato Maroni. "Io vinco comunque". "Dopodichè - ha proseguito - non dico no (all'alleanza, ndr) perché sono una persona seria e perché abbiamo governato 12 anni con il Pdl in Lombardia e abbiamo fatto cose buone".



"Conviene al Pdl allearsi con noi in Lombardia? Io dico di sì", ha continuato il leader leghista. "Non conviene a nessuno consegnare la Lombardia alla sinistra. L'ho detto a Berlusconi e Alfano: 'non chiedete in cambio accordi qualche altro tipo, non c'è merce di scambio per la Lombardia'". Il segretario 'lumbard' ha sostenuto che la questione dell'alleanza con il Pdl si deve chiudere "nei prossimi giorni". "L'8, il 9, il 10 gennaio si chiude la partita, perché poi bisogna presentare le liste e io ho già convocato il Consiglio federale per l'8 gennaio".



"Monti è come lo sfigato Gargamella"

L'ex ministro passa poi all'attacco di Monti: "Mi fa venire in mente quel cartone animato, il mago cattivo Gargamella, che vuole prendere i puffi e trasformarli in oro: noi siamo i puffi". "Gargamella - ha continuato nel paragone il segretario 'lumbard' - ha anche un'altra caratteristica: è sfigato. Noi dobbiamo fare in modo che Monti diventi il Gargamella sfigato". "Monti è l'avversario - ha proseguito - chi è con Monti non potrà mai essere alleato della Lega".