foto Tgcom24 Correlati Monti "ufficializza" la sua candidatura 23:00 - Prima degli annunciati comizi, Berlusconi sceglie di apparire sulle Tv locali. Marche, Trentino Alto Adige, con una stragtegia fedalista che permette a Silvio Berlusconi di andare oltre la Rai, “colpevole” di averlo oscurato e raggiungere, comunque gli elettori di tutta la Penisola. Berlusconi si dice pronto a ''un piccolo giro d'Italia'' se gli consentiranno poche apparizioni televisive. - Prima degli annunciati comizi, Berlusconi sceglie di apparire sulle Tv locali. Marche, Trentino Alto Adige, con una stragtegia fedalista che permette a Silvio Berlusconi di andare oltre la Rai, “colpevole” di averlo oscurato e raggiungere, comunque gli elettori di tutta la Penisola. Berlusconi si dice pronto a ''un piccolo giro d'Italia'' se gli consentiranno poche apparizioni televisive.

Intanto, però, l’ex premier attacca il suo successore, dopo la conferenza stampa di venedrì pomeriggio durante la quale Mario Monti. La scelta di Monti, secondo Berlusconi, è “incoerente con l’impegno che ha preso dicende che non si sarebbe mai candidato. Soprattutto “ha proseguito Berlusconi “in questo caso lui si candida contro le due forze politiche che lo hanno sostenuto”. Non è solo Berlusconi ad attaccare il Professore. Anche il segretario del Pdl, Angelino Alfano ha puntato l’indice dichuiarando: Dietro qualche candidatura moderata si nasconde un disegno di alleanza con la sinistra”. Anche Sandro Bondi si unisce al fuoco di fila: “In yun colpo solo ha usurpato la fiducia degli italiani e dei partiti. Secondo Fabrizio Cicchitto, la decisione di Monti ha messo in luce la “totale confusione di ruoli”, mentre Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) ha chiuso il sipario: “Finita la farsa del governo tecnico.”

BERLUSCONI: "PAESE INGOVERNABILE" ''Il nostro Paese non e' pienamente governabile, come invece altri Paesi delle democrazie occidentali''. Cosi' il candidato premier per il Pdl Silvio Berlusconi, in un'intervista trasmessa dall'emittente Tvrs. Berlusconi invoca una modifica ''dell'architettura istituzionale dello Stato'', che consenta al primo ministro di cambiare un ministro se ne ravvisa la necessita', modificare il numero dei Parlamentari delle Camere. ''Se si vuole modernizzare il Paese non si puo' fare a meno di passare da una riforma della Costituzione'', ha aggiunto.