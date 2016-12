foto LaPresse

20:19

- "Oggi non nasce un partito personale, ma una speranza per gli italiani: adesso tutti al lavoro". E' il tweet che Pier Ferdinando Casini scrive al termine del vertice nel quale Mario Monti annuncia che guiderà la coalizione "Agenda per Monti per l'Italia". "La coalizione annunciata da Monti apre all'Italia una prospettiva di rinnovamento. Futuro e Libertà farà la sua parte", dichiara il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini.