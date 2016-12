foto LaPresse

19:36

- "Al Senato ci sarà una lista unica, provvisoriamente denominata agenda Monti per l'Italia". Lo ha detto Mario Monti in conferenza stampa. "Alla Camera - ha aggiunto - ci sarà una lista civica dell'Udc, non so se ce ne saranno altre, e ci sarà una coalizione di queste liste. Sono pronto ad accettare il ruolo di capo della coalizione". E ancora: "Non ho mai pensato di creare un nuovo partito, non sono l'uomo della provvidenza".