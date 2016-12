foto LaPresse Correlati Incontro di Monti con i centristi

"Non sono l'uomo della provvidenza"

"Rompere il bipolarismo" 19:20 - "Ho riscontrato nella riunione di oggi un consenso ampio, convinto e credibile che mi induce a dare il mio incoraggiamento a queste forze in occasione delle imminenti elezioni politiche". Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Monti, nella conferenza seguita al vertice con gli esponenti politici e della società civile che hanno dato per primi adesione all'agenda Monti. "Ho deciso di scendere in campo - ha aggiunto - perché l'emergenza non è finita".

"Al Senato ci sarà una lista unica, provvisoriamente denominata agenda Monti per l'Italia". "Alla Camera - ha sottolineato - ci sarà una lista civica dell'Udc, non so se ce ne saranno altre, e ci sarà una coalizione di queste liste. Sono pronto ad accettare il ruolo di capo della coalizione". E ancora: "Non ho mai pensato di creare un nuovo partito, non sono l'uomo della provvidenza". "Oggi nasce una nuova formazione politica".



"Qui sono le idee che sono messe in gioco, un anno di governo e una missione assegnata all'Italia", più ancora che un seggio alla Camera. "Accetterò di incoraggiare questo sforzo congiunto nelle forme che saranno definite, accettando di essere designato come capo della coalizione".



"Per noi il riferimento all'Europa non è servile"

"E' ovvio che nel nostro programma il riferimento all'Europa non è un riferimento servile ma protagonistico, è centrale e condiviso da tutti", ha ribadito il premier uscente. Oggi ho incontrato gli aderenti alla cosiddetta Agenda Monti, altre adesioni stanno pervenendo in queste ore".



"Vogliamo rompere barriere e confini"

"Non è un tentativo di coprire posizione di centro tra una sinistra e una destra è tentativo di rompere alcune barriere e confini e introdurre nuovi criteri aggregazione: individuare chi è disposto a impegnarsi riforme rompendo forme arcaiche di sindacalismo". "Non mi sento un uomo della provvidenza, ho fatto lavorare insieme forze che non lo avevano mai fatto in passato".



"Bondi verificherà esperienza e requisiti penali dei candidati"

"Ho chiesto la collaborazione di Enrico Bondi non per giudicare l'esperienza politica ma per la verifica dei requisiti che riguardano la candidabilità dal punto di vista penale dei candidati", ha aggiunto Monti.



"Sui temi etici si deciderà in Parlamento"

"Credo che le questioni etiche siano fondamentali, non le considero meno prioritarie delle emergenze dell'economia. Ma non è su queste questioni che si articola la formazione di questo impegno e quindi credo che in primis siano le coscienze individuali e la sede parlamentare, i momenti nei quali questi valori e le iniziative conseguenti devono esplicarsi", ha detto ancora Monti. "Si deve rispettare il diritto di coscienza nel rispetto della dignità umana".