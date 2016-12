foto Ap/Lapresse

17:50

- "Con la Lega le posizioni politiche sono inconciliabili: loro vogliono uscire dall'euro mentre io ho una visione completamente diversa". Lo ha dettto a Tgcom24 Gabriele Albertini, in merito alla sua candidatura alle prossime regionali lombarde e alle possibili alleanze. "Berlusconi mi ha chiesto un passo indietro - ha poi spiegato -, con garbo e simpatia, ma non posso tradire la disponibilità di chi ha accettato di entrare in lista con me".