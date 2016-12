foto LaPresse

16:59

- "Il vertice deve discutere sul dare vita a una o più liste. Di sicuro non sarà conclusivo. Prima del messaggio di fine anno non ci sarà nulla di definitivo". Lo ha detto a Tgcom24 Italo Bocchino (Fli) in merito all'incontro tra Monti e le forze di Centro. "Chiedergli di scrivere sulle schede la candidatura a premier? Non lo chiediamo ma lo auspichiamo", ha poi concluso.