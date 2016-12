Via libera del Senato: dl taglia-firme è legge

foto LaPresse 16:01 - L'aula del Senato ha dato il via libera al cosiddetto decreto legge "taglia firme". L'assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in mezz'ora, il decreto che riduce al 25% le firme necessarie per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Il decreto quindi è legge. - L'aula del Senato ha dato il via libera al cosiddetto decreto legge "taglia firme". L'assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in mezz'ora, il decreto che riduce al 25% le firme necessarie per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Il decreto quindi è legge.

Dopo la verifica del numero legale, su richiesta della Lega, il presidente del Senato, Renato Schifani, ha dato inizio alla votazione del provvedimento. La norma, approvata dall'aula per alzata di mano (con l'astensione della Lega) riduce del 75% le firme necessarie per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche per movimenti e partiti non presenti in Parlamento.



Basteranno quindi trentamila firme per la presentazione di una lista elettorale di una forza politica oggi fuori dal Parlamento. Una ulteriore riduzione del 60% è prevista per i partiti che - alla data di entrata in vigore del decreto - sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, come ad esempio l'Udc.