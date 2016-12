Tv, l'Agcom approva le regole di par condicio

foto LaPresse 14:38 - Il Consiglio dell'Agcom ha approvato all'unanimità il regolamento per l'attuazione della par condicio nella campagna per le elezioni politiche. Il provvedimento, che introduce alcune precisazioni rispetto alla bozza del 20 dicembre, detta le norme che si applicano alle emittenti private e locali, alla stampa e ai sondaggi nella campagna per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. - Il Consiglio dell'Agcom ha approvato all'unanimità il regolamento per l'attuazione della par condicio nella campagna per le elezioni politiche. Il provvedimento, che introduce alcune precisazioni rispetto alla bozza del 20 dicembre, detta le norme che si applicano alle emittenti private e locali, alla stampa e ai sondaggi nella campagna per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

Le modifiche estendono la norme ai soggetti non candidati, come Mario Monti. L'articolo 7 prevede che le presenze di tali soggetti nei programmi di informazione siano equiparate quelle dei candidati e che tali soggetti non possono essere presenti nei programmi di intrattenimento.