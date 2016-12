foto Ap/Lapresse

14:01

- E' in corso a Roma, in una sede non istituzionale, un vertice tra Mario Monti e i centristi. All'incontro con il premier dimissionario sono presenti il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, il ministro per la Cooperazione Internazionale, Andrea Riccardi, quello per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, e i rappresentanti di Italia Futura.