13:00

- Il segretario e candidato premier del Pd, Pier Luigi Bersani, ha chiarito che non metterà in lista i ministri del governo Monti. "Un anno fa - spiega - componemmo un governo tecnico, super partes. Ora non vorrei che questa scelta e questo governo fosse sbranato un po' da una parte e un po' dall'altra in una competizione elettorale". Ciò non significa, ha però chiarito Bersani, "che chi ha ben fatto non possa essere ancora utile a questo Paese".