- "Ho sempre detto che il magistrato non deve potersi fare etichettare da qualsiasi colore politico, dopo che entra in politica". Per questo, assicura Pietro Grasso durante la conferenza stampa con Pier Luigi Bersani per presentare la sua candidatura, "la prima cosa che farò se dovessi entrare in politica è dare le dimissioni dalla magistratura". Per ora "ho fatto domanda di aspettativa: è bastata la richiesta al Csm per diffondere la notizia".