21:27 Fini: "Ipotesi di rinnovamento"

"La coalizione annunciata da Monti apre all'Italia una prospettiva di rinnovamento. Futuro e Libertà farà la sua parte". Lo ha scritto su twitter il leader di Fli e presidente della Camera Gianfranco Fini.

21:23 Meloni: "Finita la farsa del governo tecnico"

"Oggi è finita la farsa del governo tecnico. Altro che servizio all'Italia: con Mario Monti che accetta di guidare la lista dei poteri forti è stato smascherato definitivamente il progetto oligarchico di cui è espressione". E' quanto dichiara il deputato Giorgia Meloni, fondatore di 'Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale'.

21:21 Bersani: "Monti chiarisca suo rapporto con Pd"

"Con Monti c'è un rapporto amichevole, di rispetto e stima. Noi siamo alternativi alla destra, a Berlusconi e alla Lega. Bisogna però vedere come Monti e le formazioni centrali si rapportano al Pd che è il primo partito: ci vedono alternativi, competitivi o sono disponibili ad una alleanza? Ho sempre detto che noi siamo disponibili ad una convergenza con una forza europeista, non tocca a noi chiarire". Cosi' Pier Luigi Bersani, al tg5, valuta il suo rapporto con il premier.

20:48 Santanché: "Monti finto come Ingroia"

"Il presidente Monti ha gettato la maschera, è come Ingroia: fingevano di essere imparziali ma da sempre erano di parte". Così Daniela Santanché commenta la conferenza stampa del premier Mario Monti al Senato.

20:03 Monti: "Al Senato lista unica"

"Al Senato ci sarà una lista unica, provvisoriamente denominata agenda Monti per l'Italia". Lo ha detto Mario Monti in conferenza stampa. "Alla Camera - ha aggiunto - ci sarà una lista civica dell'Udc, non so se ce ne saranno altre, e ci sarà una coalizione di queste liste. Sono pronto ad accettare il ruolo di capo della coalizione". E ancora: "Non ho mai pensato di creare un nuovo partito, non sono l'uomo della provvidenza".

20:02 Monti: "Consenso ampio alla mia agenda"

"Ho riscontrato nella riunione di oggi un consenso ampio, convinto e credibile che mi induce a dare il mio incoraggiamento a queste forze in occasione delle imminenti elezioni politiche". Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Monti, nella conferenza seguita al vertice con gli esponenti politici e della società civile che hanno dato per primi adesione all'agenda Monti. "Ho deciso di scendere in campo - ha aggiunto - perché l'emergenza non è finita".

19:01 Alfano: sulle tasse Monti come Bersani

''C'è una sinistra coincidenza tra l'agenda Monti e il programma di Bersani: riguarda l'aumento delle tasse. Entrambi propugnano l'aumento delle tasse e questa coincidenza è la prova che il centrino nascente guidato da Monti non vuole vincere contro la sinistra ma vuole governare facendole da stampella. Gli unici che possono battere la sinistra sono il pdl e Berlusconi''. Lo dice il segretario del Pdl Angelino Alfano.

18:31 Conferenza stampa di Monti al Senato

Mario Monti terrà una conferenza stampa nella sala Nassiriya al Senato alle 19. Lo comunica il professore su Twitter.

17:58 Terminato vertice Monti-centristi

E' terminato il vertice tra Mario Monti e i rappresentanti dello schieramento centrista che lo sostiene. La riunione è durata oltre quattro ore. Oltre al Professore, ai ministri Andrea Riccardi e Corrado Passera erano presenti anche il ministro Enzo Moavero Milanesi, i rappresentanti dei partiti di centro che potrebbero presentarsi in lista unica guidata dallo stesso Monti, alcuni esponenti di Udc, Fli, Italia Futura e Acli.

17:36 Albertini a Tgcom24:con Lega posizioni inconciliabili

"Berlusconi mi ha chiesto un passo indietro con garbo e simpatia, ma ormai mi trovo in una fase in cui dovrei usare il noi piuttosto che l'io. Adesso la candidatura è diventata una cosa importante che coinvolge migliaia di persone e siamo osservati a livello nazionale. Sarebbe inconcepibile per me tradire la disponibilità di persone che hanno accettato di entrare in lista e che si sono attivati. La via d'uscita è quella che illustra Maroni e la Lega: correre da soli". E' quanto spiegato in diretta a Tgcom24 da Gabriele Albertini in merito al passo indietro chiesto da Berlusconi per la corsa al Pirellone.

16:43 Bocchino a Tgcom24: "A vertice nulla di conclusivo"

"Il vertice deve discutere su dare vita a una o più liste. Di sicuro non sarà conclusivo. Prima del messaggio di fine anno non ci sarà nulla di definitivo. Chiedere a Monti di scrivere sulle schede la candidatura a premier? Non lo chiediamo, ma lo auspichiamo". E' quanto affermato ai microfoni di Tgcom24 da Italo Bocchino (Fli) in merito al vertice tra Monti e le forze di Centro.

15:11 E La Russa ricorda cosa disse il premier...

''Monti: misure impopolari? Non abbiamo problema elezioni. Declino augurio a restare in politica''. Lo scrive su Twitter Ignazio La Russa, fondatore del movimento Fratelli d'Italia-Centrodestra nazionale riportando le dichiarazioni del premier rilasciate il 9 e il 29 dicembre 2011.

15:01 Maroni: basta Monti, basta danni

''Basta Monti basta danni. Prima il nord''. Il leader della Lega Nord Roberto Maroni, in un tweet, boccia la politica economica del premier. Maroni si riferisce in particolare a tre temi: la riforma Fornero, la stangata di Natale e il blocco delle retribuzioni. Nel tweet Maroni fa un link a tre articoli comparsi sulla stampa che hanno per argomento propri questi tre temi.

14:51 Forse Cdm straordinario

Ministri allertati per una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri attesa già per stasera o al massimo per domani mattina. È quanto si apprende da fonti ministeriali.

14:06 Bagnasco: l'onestà di Monti è nota a tutti

"Sull'onestà e la capacità di Monti penso ci sia un riconoscimento comune, poi ognuno può avere opinioni diverse ma credo che su questo piano, sia in Italia sia all'estero, ci siano stati riconoscimenti". Lo ha dichiarato il cardinale Angelo Bagnasco. Commentando l'editoriale pubblicato ieri sull'Osservatore Romano, il presidente della Cei ha aggiunto: "Sulla necessità di una politica nobile penso che tutti siamo più che d'accordo e lo auspichiamo".

Ultimo aggiornamento 21:27