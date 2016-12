Gli occhi restano comunque tutti puntati su Monti, che continua a lavorare in vista della creazione di una lista elettorale. L'incognita è se convenga far confluire in essa anche i partiti che lo sostengono (Udc e Fli) anche alla Camera - al Senato la scelta appare obbligata - o se convenga mantenere separate le diverse identità. Da Italia Futura, tramite contatti informali e riunioni operative fra gli staff di Montezemolo e di Monti, l'intenzione ribadita al Professore è quella di cedergli la macchina organizzativa costruita con Andrea Riccardi.



Il nodo del numero di liste, però, non è ancora stato sciolto. E' vero, come spiega Pietro Ichino, che si sta "lavorando" all'ipotesi di una lista unica anche a Montecitorio. Ed è altrettanto vero che, come spiega sempre il giuslavorista, questa soluzione consentirebbe al professore di "passare al vaglio" i candidati in modo da evitare "riciclati". Ma l'ipotesi lista unica presenta anche diversi svantaggi: "Con il Porcellum avere più liste alla Camera significa avere più deputati", spiega una fonte che sta lavorando al dossier.



Grasso lascia la magistratura e va con il Pd

E mentre i centristi sperano di fare chiarezza, tra le fila del Pd arriva l'ex procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso. Dopo 43 anni passati a combattere boss e clan, Grasso ha deciso di buttarsi in politica e candidarsi con un posto assicurato nel 'listino' protetto del segretario Pierluigi Bersani. Contestualmente alla domanda di aspettativa elettorale che il Csm si appresta a ratificare il prossimo 7 gennaio, Grasso ha rassegnato anche le sue dimissioni dalla magistratura che - dicono fonti a lui vicinissime - "sono irrevocabili" e rappresentano "una scelta senza ritorno".



I contatti tra il capo dei pm antimafia e i democratici sono iniziati prima della crisi del governo Monti e, a quanto si è appreso da fonti del Pd, hanno avuto una accelerazione nell'ultima settimana. Una mossa anti-Ingroia? I diretti interessati smentiscono a gran voce. "Non è nel nostro stile presentare candidature della magistratura ispirate al 'dipietrismo'. Quello di Grasso - spiegano dal Pd - è un nome giusto da spendere per la sua storia, il suo equilibrio e il suo impegno. Non abbiamo pensato certo a lui per via di Ingroia". Oggi il procuratore presenterà ufficialmente la sua candidatura in una conferenza stampa con Bersani.