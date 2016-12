foto Ansa

21:49

- "No grazie, nessuno scambio. Men che meno per delle poltrone romane. Noi abbiamo il nostro progetto: l'euroregione nord, il 65% delle tasse pagate restano qua. Chi è d'accordo ci può sostenere, altrimenti amici come prima". Roberto Maroni, segretario della Lega, intervistato dal Tg1 fa il punto sulle alleanze del Carroccio. "Il partito non è spaccato - aggiunge Maroni - ci sono posizioni diverse, ma ho pieno mandato per decidere".