- Dopo Ingroia e Grasso, anche l'ex pm antiterrorismo Stefano Dambruoso ha deciso di candidarsi per le prossime elezioni politiche. Il magistrato, che ha già presentato al Csm domanda di aspettativa, in ottobre aveva firmato il manifesto di Italiafutura di Luca Cordero di Montezemolo. E proprio di Italiafutura Dambruoso è il responsabile del settore giustizia. Ma l'ex pm non ha detto con chi intende scendere in campo.