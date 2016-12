Il Vaticano appoggia la candidatura di Monti: "Vuole recuperare senso più alto della politica"

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Non temo Monti"

L'agenda Monti punto per punto 17:16 - Monti vuole "recuperare il senso più alto e nobile della politica che è, anche etimologicamente, cura del bene comune". L'Osservatore romano interpreta così l'espressione "salire in politica" utilizzata dal premier dimissionario per annunciare la sua candidatura alle elezioni. Secondo il quotidiano, Monti sta intercettando questa domanda su cui vuole far leva per "aprire la seconda fase di un programma riformatore fin qui solo abbozzato". - Monti vuole "recuperare il senso più alto e nobile della politica che è, anche etimologicamente, cura del bene comune". L'Osservatore romano interpreta così l'espressione "salire in politica" utilizzata dal premier dimissionario per annunciare la sua candidatura alle elezioni. Secondo il quotidiano, Monti sta intercettando questa domanda su cui vuole far leva per "aprire la seconda fase di un programma riformatore fin qui solo abbozzato".

"L'espressione 'salire in politica', usata da Monti nel corso della conferenza stampa di domenica - scrive l'Osservatore - è stata accolta con ironia, in qualche caso con disprezzo. Ma si nota la sintonia con il messaggio ripetuto in questi anni dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, non a caso un'altra figura istituzionale che gode di ampia popolarità e alla quale tutti riconoscono il merito di aver individuato proprio nel senatore a vita l'uomo adatto a traghettare l'Italia fuori dai marosi della tempesta finanziaria".



"Annunciando il suo impegno in politica - si legge sul giornale della Santa Sede - il senatore a vita intende aprire la seconda fase di un programma riformatore che è stato solo abbozzato nel corso dell'ultimo anno sulla spinta della congiuntura finanziaria". "Monti - si legge - è stato chiamato dai partiti a prendere decisioni inderogabili, di cui nessuno intendeva però prendersi la responsabilità diretta, per il timore di pagare un prezzo elettorale troppo alto".



"Quelle stesse forze politiche si ritrovano ora a interrogarsi sull'impatto che può avere la 'salita in politica' di chi doveva, quasi per mandato, diventare impopolare. Una prospettiva - afferma l'Osservatore - che fornisce da sola molto materiale alla riflessione dei partiti, cosi' come il successo che anche i sondaggi sembrano ora attribuire a chi ha imposto agli italiani sacrifici pesanti".