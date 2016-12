Grillo:Monti?Un energumeno anticostituzionale

foto Tgcom24 Correlati Berlusconi: "Monti è un candidato qualunque"

Grillo: "Monti? Era lo spread, sarà presto dimenticato" 16:39 - Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare Mario Monti. Lo fa come di consueto dal suo blog, dove scrive: "E' un fenomeno della autoreferenzialità estrema, un energumeno anticostituzionale, un presuntuoso che non ammette lo sfascio economico di cui è diretto responsabile". Il comico afferma poi che, in caso di vittoria del M5S, "il programma di rigor Montis diventerà carta straccia, con buona pace dei suoi sostenitori Casini e Fini". - Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare Mario Monti. Lo fa come di consueto dal suo blog, dove scrive: "E' un fenomeno della autoreferenzialità estrema, un energumeno anticostituzionale, un presuntuoso che non ammette lo sfascio economico di cui è diretto responsabile". Il comico afferma poi che, in caso di vittoria del M5S, "il programma di rigor Montis diventerà carta straccia, con buona pace dei suoi sostenitori Casini e Fini".

E lancia l'agenda Grillo

Il post di Grillo continua così: "Del doman non v'è certezza, ma con altri cinque anni di montismo e della sua agenda c'è l'assoluta sicurezza del fallimento economico senza ritorno dell'Italia". E quindi passa ad enunciare l'agenda Grillo, che è "un estratto dal programma del M5S e delle proposte discusse nel forum e nel blog", scrive ancora il fondatore del M5S "dà molta più fiducia".



Dalla legge anti-corruzione all'abolizione dei finanziamenti

Nel dettaglio, si parte dalla legge anti-corruzione per passare al reddito di cittadinanza e all'abolizione dei contributi pubblici ai partiti (retroattivi da queste elezioni). C'è anche l'abolizione immediata dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali e l'introduzione del referendum propositivo e senza quorum come pure il referendum sulla permanenza nell'euro e l'obbligatorietà della discussione di ogni legge di iniziativa popolare in Parlamento con voto palese.



L'idea di una sola rete televisiva pubblica

Non solo, si lancia l'idea di una sola rete televisiva pubblica, senza pubblicità, indipendente dai partiti e l'elezione diretta dei candidati alla Camera o al Senato oltre all'istituzione di un politometro per la verifica di arricchimenti illeciti da parte della classe politica negli ultimi vent'anni, la previsione di un massimo di due mandati elettivi.



Tagli alle grandi opere inutili (come la Tav)

Ma c'è anche la legge sul conflitto di interesse e misure immediate per il rilancio della piccola e media impresa sul modello francese. Si indica il ripristino dei fondi tagliati alla sanità e alla scuola pubblica con tagli alle grandi opere inutili (come la Tav) e l'informatizzazione e semplificazione dello Stato. A ciò si aggiunge l'accesso gratuito alla Rete per cittadinanza.



L'attacco a Monti: "Ascende al cielo"

"Questo e altro ancora nel futuro degli italiani", si legge ancora. E di nuovo contro Monti: "Un non eletto, che non partecipa alle elezioni con l'obiettivo di farsi rieleggere, lascia, da assoluto impunito, la sua agenda in eredità al prossimo governo, nel caso non sia ancora lui presidente del Consiglio. Non scende in campo, ma sale in politica, ascende al cielo. Non è stato sfiduciato dal Parlamento, ma si è sfiduciato da solo".