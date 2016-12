Elezioni, Rai: "Spazio a tutti i leader politici"

foto Tgcom24 Correlati Berlusconi: "Non temo Monti"

Grasso si candida con il Pd

"Negli ultimi giorni l'onorevole Silvio Berlusconi ha chiesto e ottenuto spazio ad una serie di trasmissioni televisive e radiofoniche. In una ottica di equilibrio precedente alla par condicio la Rai offrirà analoghi spazi di comunicazione ai leader di altre formazioni politiche". La nota diffusa da Viale Mazzini segue alle polemiche suscitate dalla visibilità avuta dal quattro volte presidente del Consiglio.

Gubitosi: "Da Berlusconi richieste dirette a reti e tg"

Rispondendo a una lettera del presidente della Commissione di Vigilanza, Sergio Zavoli, che chiedeva spiegazioni sulle presenze dei politici in tv nelle ultime settimane, il direttore generale della Rai, Luigi Gubitosi, ha spiegato che "l'onorevole Berlusconi ha approcciato direttamente reti e testate chiedendo spazi per interviste, utilizzando, di fatto, gran parte degli spazi destinati alla sua area politica".



"Stiamo già offrendo - prosegue Gubitosi - ai responsabili delle altre aree analoghi spazi di palinsesto per assolvere all'impegno della concessionaria del servizio pubblico di garantire al meglio il proprio dovere di informare in maniera equilibrata i cittadini".



Zavoli: "Disattese norme sul pluralismo"

"Intravedo in alcune iniziative dei direttori di testata e addirittura di rete un mancato rispetto del mandato del Cda Rai in tema di pluralismo. Le norme sono state disattese per ragioni che non conosco, ma ho rinnovato l'invito al dg Rai di rispettarle". Lo ha detto il presidente della Vigilanza Rai, Sergio Zavoli.



Agcom: "Sanzioni per presenza preponderante"

Interpellato sulla questione, il presidente di Agcom, Marcello Cardani, ha spiegato che "in caso di presenza preponderante di una parte politica rispetto all'altra, il ripristino del pluralismo in questa fase è molto difficile, scatta di fatto la sanzione pecuniaria che è a mio avviso modesta, soprattutto per le grandi emittenti".



Il Pdl se la prende con Monti

E mentre tutti se la prendono con Berlusconi, il Pdl contesta la trasmissione in diretta della conferenza stampa di fine mandato del premier Monti. In risposta il commissario Agcom Francesco Posteraro, ha spiegato che domani, in occasione del varo del regolamento sulla par condicio, verrà presentato un emendamento per estendere le norme ai soggetti non candidati.