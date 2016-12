foto Ansa Correlati Berlusconi: "Puntiamo al 40%"

Twitter, 44mila follower per Mario Monti 18:06 - Il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, fa richiesta al Consiglio superiore della magistratura di un'aspettativa per motivi elettorali e si candida con il Pd. Annunciata già per domani la conferenza stampa con il segretario Pier Luigi Bersani. Grasso, già a capo della procura della Repubblica di Palermo, è stato nominato procuratore nazionale antimafia nel 2005.

Si era pensato che il nome di Grasso sarebbe potuto andare ad arricchire la lista arancione Rivolta o Rivoluzione democratica oppure quella guidata da Mario Monti. E invece Grasso sarà al fianco di Bersani nel prossimo appuntamento elettorale. La decisione del procuratore sarà formalizzata a una conferenza stampa alle 11,30 a Roma, nella sede del partito, e per l'occasione interverrà anche Bersani.



Il Csm ratificherà la richiest di aspettativa di Grasso subito dopo le festività natalizie, durante il plenum convocato per il 7 gennaio. Le domande non sono soggette a valutazione ma possono soltanto essere accettate da Palazzo dei Marescialli, come è già avvenuto nel caso della richiesta avanzata da Antonio Ingroia.



Domanda per andare in pensione

Grasso ha inoltre presentato domanda di pensionamento a partire dal 28 febbraio. Domanda, questa, che è revocabile fino al momento in cui il Consiglio superiore della magistratura non la delibera. A breve si aprirà dunque la corsa alla successione alla guida della Procura nazionale antimafia. E per rimanere in tema di novità elettorali, si apprende anche che, tra i candidati a cui sta pensando Silvio Berlusconi per il Pdl, dovrebbe esserci pure il generale Mario Mori.



Scende in campo anche Dambruoso

Anche l'ex pm antiterrorismo Stefano Dambruoso ha deciso di candidarsi per le prossime elezioni politiche. Il magistrato, che ha già presentato al Csm domanda di aspettativa, in ottobre aveva firmato il manifesto di Italiafutura di Luca Cordero di Montezemolo. E proprio di Italiafutura Dambruoso è il responsabile del settore giustizia. Ma l'ex pm non ha detto con chi intende scendere in campo.