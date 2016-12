foto LaPresse

12:12

- "Le menzogne di Berlusconi sono spudorate. Tutti sanno che non ho lasciato il Pdl, bensì che mi ha cacciato perché non volevo difendere i suoi personali interessi giudiziari". Lo dichiara il presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, che sfida il leader del Pdl a un confronto in tv. "Se Berlusconi si vuole confrontare pubblicamente con me su questi temi, anche sulle reti Mediaset, sono a disposizione".