foto Ansa Correlati Berlusconi: "Con me l'Italia stava meglio"

Rai: "Daremo spazio anche agli altri leader" 15:36 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, annuncia che secondo i sondaggi, il partito sarebbe in rimonta, già al 20%. "In 15 giorni siamo saliti di 8 punti e mezzo circa - ha detto intervenendo a Uno Mattina -. Ci sono ancora 60 giorni, puntiamo al 40% dei voti". Riguardo la sua "maratona mediatica" ha precisato di essere "andato in tv pochissime ore rispetto alla sinistra. L'ho fatto solo di mattina o di pomeriggio ma non ho ancora fatto un prime time". - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, annuncia che secondo i sondaggi, il partito sarebbe in rimonta, già al 20%. "In 15 giorni siamo saliti di 8 punti e mezzo circa - ha detto intervenendo a Uno Mattina -. Ci sono ancora 60 giorni, puntiamo al 40% dei voti". Riguardo la sua "maratona mediatica" ha precisato di essere "andato in tv pochissime ore rispetto alla sinistra. L'ho fatto solo di mattina o di pomeriggio ma non ho ancora fatto un prime time".

"Monti è un candidato qualunque non lo temo"

"Non temo Monti: se scende in campo diventerà un protagonista qualunque", ha ribadito Berlusconi. "Bersani lo rispetto e lo temo come espressione di un partito che conferma che parte degli italiani sono rimasti legati a una vecchia idea di comunismo. Credo che gli italiani abbiamo in me l'unico baluardo contro la sinistra e il vecchio comunismo".



"Congiura contro di me, premio forse promesso a Fini"

"Ci deve essere stato un premio importantissimo che qualcuno ha promesso a Fini", ha poi aggiunto il leader del Pdl, spiegando che cosa intenda con il termine 'congiura' quando parla della fine del suo governo. "Poi - ha aggiunto - c'è stato anche il comportamento della Germania e della Deutsche Bank".



"Via l'Imu, chi nega non capisce nulla di economia"

"Chi afferma che non si può abolire l'Imu non capisce nulla di economia e di contabilità dello Stato". Berlusconi ha anche ribadito come sia pronto il disegno di legge "che fraziona i risparmi per togliere l'Imu aumentando di poco alcol, tabacchi, scommesse e giochi. E dovremo rimettere ordine nelle spese dello Stato, pari a 800mila miliardi di euro. Per farlo bisognerà cambiare la Costituzione e avere quindi la maggioranza necessaria. Poi, 4 miliardi di risparmi, il costo dell'Imu, all'interno di 800mila miliardi sarà un gioco da ragazzi". "La casa è un bene sacro, il pilastro su cui ogni famiglia costruisce la sicurezza del suo futuro".



"La cura Monti è sbagliata"

"Le cose sono cambiate in peggio con questo governo tecnico, non c'è un solo fondamentale economico che sia migliorato, perché si è schiacciato sui diktat dell'Europa e dei Paesi del Nord, Germania in testa, sui criteri dell'austerità". Poi, il leader del Pdl ha aggiunto che "la cura Monti è assolutamente sbagliata, non lo dico io ma i risultati e gli economisti. Bisogna tornare all'equazione liberale del benessere, cioè meno tasse su famiglie, su lavoro e imprese che è uguale a più lavoro, produzione e consumi e quindi più fondi nelle casse dello Stato da destinare a chi è rimasto indietro e alle infrastrutture. Non c'è la possibilità di cambiare questa recessione se non cambiando il fattore psicologico dando fiducia agli italiani".