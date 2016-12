foto LaPresse Correlati Monti annuncia la sua salita in campo

Il centro sta con Monti ma Monti sta davvero con questo centro? Il dubbio appare legittimo visto che Montezemolo, Casini, Cesa e Riccardi gli hanno infatti dato carta bianca sul nodo delle liste elettorali ma Monti non ha ancora deciso se farne una o più d'una. In parole povere affidata al Professore la leadership di quello che sarà un nuovo soggetto politico. Sembra comunque rafforzarsi l'idea di una "sua" lista elettorale.

A questo punto l'ipotesi più probabile è che il Professore si 'impossessi' della macchina organizzativa preparata da Montezemolo. In questo modo potrebbe aggirare l'ostacolo della raccolta firme e della selezione dei candidati. Ipotesi che trova conferma anche in ambienti vicini al presidente della Ferrari: ''Credo sia la soluzione più logica; del resto Montezemolo ha sempre detto che se Monti fosse sceso, pardon 'salito', in campo, lui avrebbe fatto un passo laterale'', spiega un collaboratore del fondatore di Italia Futura. Il che non significa pero' ''farsi cannibalizzare, visto che sono tre anni che si lavora a creare il movimento e non possiamo 'regalarlo' cosi'''.



Oggi nuovo vertice

Anche per definire questi dettagli, oggi è previsto un incontro fra i piu' stretti collaboratori di Monti e Montezemolo. Resta da capire cosa farà Casini. Sempre oggi, ha spiegato il suo braccio destro Roberto Rao, ci dovrebbe essere un nuovo vertice dei centristi (Casini, Cesa, Riccardi e Montezemolo) per stabilire come procedere. Monti, ancora a Milano, non ci sarà. Il leader Udc dovrà scegliere: rinunciare a presentarsi col suo partito per confluire nella 'lista Monti', anche se l'attuale legge elettorale consiglierebbe almeno alla Camera strade separate, o conservare la propria identita'? Una decisione dovra' essere presa in fretta.