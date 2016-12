Monti twitta e guadagna 44mila follower

- Mario Monti è stato una presenza costante nei Tg dell’ultimo anno, ma su Twitter non era mai comparso (se non nei trend) fino a quando, la sera del 25 dicembre, ha annunciato proprio sul social network la sua “salita in politica”. Da allora, riporta l’agenzia Ansa, il profilo Twitter () è esploso. Alle 20.40 del 26, riporta l'agenzia, Monti era seguito da 36mila utenti. Una manciata di ore dopo, all'alba di giovedì 27 i follower erano oltre 45mila.

In fondo, il presidente del Consiglio ha twittato solo due volte, ma è anche vero che, con la politica in piena campagna elettorale, ogni sua mossa è destinata a fare più rumore di quanto non ne farebbe in condizioni normali.

Peccato, però, che il Professore, a sua volta, non segua nessuno delle sue migliaia di follower. Questione di tempo...