"Non voglio rinegoziare il patto fiscale o di uno degli accordi raggiunti nel corso dell'ultimo anno, però, abbiamo bisogno di guardare avanti". Così Pier Luigi Bersani intervistato dal Financial Times. "Mi piacerebbe che l'Europa si concentrasse su crescita e combattesse la recessione con la stessa tenacia con cui ha difeso l'unione monetaria. In caso contrario l'austerità da sola potrebbe diventare rischiosa", ha aggiunto.

"Non ho intenzione di litigare con la Germania. Voglio che l'Italia abbia un rapporto serio, franco ed amichevole con la Germania sulla base di argomenti razionali e realistici" anticipa Bersani, ipotizzandosi a Palazzo Chigi. "Sono d'accordo con molte delle critiche Germania fa a paesi come l'Italia, perché sono le stesse critiche che muovo a Berlusconi" aggiunge Bersani.



"Se sarà il mio turno di governare il Paese, sono pronto a discutere come rafforzare il meccanismo di disciplina di bilancio per il monitoraggio dei bilanci nazionali in cambio di nuove politiche volte a stimolare l'economia". Dice ancora Bersani.



Il leader del Pd chiarisce che la proposta dal ministro delle Finanze tedesche, Wolfgang Schauble, di nominare una sorta di 'commissario' alla valutazione dei bilanci nazionali, non sarebbe la sua opzione preferita. Ma si è detto d'accordo con il principio illustrato da Schauble e ha aggiunto di essere pronto a lavorare con la Germania per creare un nuovo organismo con poteri d'intervento nel caso in cui un paese non rispettasse le regole di bilancio: "sono pronto a ragionare su un piano del genere - dice Bersani - non mi spaventa finché l'intenzione è quella di costruire la fiducia e ciò permetta, in modo controllato e selettivo, politiche più espansive".