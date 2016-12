foto Tgcom24 Correlati Berlusconi:"Se vinco, vicepremier alla Lega"

18:33 - "Un anno fa quando c'era il mio governo, l'Italia stava bene eravamo la seconda economia d'Europa, mentre con la cura del governo tecnico tutto è andato peggio". Lo dice Silvio Berlusconi, durante una telefonata alla comunità Incontro di don Gelmini. "Fummo costretti a lasciare il governo con una congiura internazionale" che agitò "il fantasma dello spread". "In campo con determinazione, via subito l'Imu perché la casa è un bene sacro", ha detto.

"Siamo in campo con la massima determinazione e ci hanno costretto a lasciare il governo con una congiura, mediatica, politica e internazionale che la storia metterà in luce. Hanno tirato fuori il fantasma dello spread e gli italiani hanno iniziato ad avere paura e si è sviluppata una mentalità negativa che li ha portati a consumare meno e non investire più. E' iniziata una crisi, siamo dentro una spirale recessiva che non sembra avere fine". Così Berlusconi, nel corso di un intervento telefonico con don Gelmini collegato da Amelia per il tradizionale incontro con la comunità.



Con sinistra matrimoni gay e immigrati

"Non vorremmo assistere, con l'avvento della sinistra al potere, al proliferare di matrimoni gay e all'apertura delle nostre frontiere agli emigranti irregolari, i quali poi otterrebbero il diritto di voto per votare prevalentemente per la sinistra stessa", ha detto ancora Berlusconi.



Portiamo avanti la tradizione cristiana

"Con la politica di austerità non si può che arrivare a questi risultati, a una diminuzione del Pil e un aumento del debito pubblico che invece si doveva diminuire. Siamo convinti che bisogna cambiare politica, diminuire le tasse, levare l'Imu sulla prima casa. Dobiamo stare in campo per contrapporci a costoro, a quella parte che viene dal vecchio comunismo ortodosso". Berlusconi ha poi lanciato un appelllo: "Chiederemo agli italiani, a quelli che sono i moderati, di darci la maggioranza assoluta e ci impegnamo a modificare l'architettura costituzionale realizzando così il nostro programma che è proprio dei valori della tradizione cristiana".