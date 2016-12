foto Tgcom24 Correlati Punto per punto, ecco l'Agenda Monti

Monti e la sua "salita in politica"

Il primo Tweet di Monti

Monti su twitter, debutto col refuso 14:16 - Massimo rispetto per Monti, ma aspettiamo di vedere se sarà sopra lo parti oppure no. Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani aggiungendo che nell'Agenda Monti non ha "visto niente di sorprendente, ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno". Intanto, il segretario del Pdl Angelino Alfano scrive sul proprio profilo Facebook: "Agenda Monti, un'agenda, tre certezze: Imu, patrimoniale, più Iva. Verificare per credere". - Massimo rispetto per Monti, ma aspettiamo di vedere se sarà sopra lo parti oppure no. Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani aggiungendo che nell'Agenda Monti non ha "visto niente di sorprendente, ci sono alcune cose condivisibili, altre un po' meno". Intanto, il segretario del Pdl Angelino Alfano scrive sul proprio profilo Facebook: "Agenda Monti, un'agenda, tre certezze: Imu, patrimoniale, più Iva. Verificare per credere".

"Noi abbiamo massimo rispetto per Monti", ha spiegato Bersani, "lo abbiamo sostenuto in momenti molto difficili. Ora aspettiamo di vedere se si collocherà al di sopra o piuttosto con una parte. Questo andrà chiarito", ha detto il segretario dei democratici. Poi, rispetto all'Agenda Monti, Bersani ha sottolineato che "la nostra agenda contempla anche più lavoro, più equità e più diritti".



Quanto al ritorno in campo di Silvio Berlusconi, Bersani ha commentato: "Non temo nessuno, certamente che dopo tanto tempo sia tornato il messaggio di Berlusconi non è una bella notizia agli occhi del mondo".



Intanto, il segretario del Pdl, Angelino Alfano, punta il dito contro tre tasse volute o aumentate da Monti: Imu, patrimoniale, più Iva. Poi invita a leggere l'Agenda Monti a pagina 5, nella parte relativa al riequilibrio dei carichi fiscali.