Precari, la Cgil lancia l'allarme: a fine anno a rischio centinaia di migliaia di posti

foto Ansa 13:58 - A fine anno rischiano di rimanere senza lavoro centinaia di migliaia di precari, sia nel pubblico che nel privato, poiché scadranno la maggior parte dei contratti di collaborazione. E' l'allarme lanciato dal Nidil Cgil che ha promosso la campagna "Capodanno 2013 - Non restare da solo" con cui presta assistenza ai lavoratori con contratto in scadenza. Il sindacato auspica una contrattazione tra sindacati e imprese per tutelare la categoria.

Il segretario generale del Nidil Cgil, Filomena Trizio mette in guardia dall' "alto il rischio che le aziende preferiscano la non attivazione di nuovi contratti o la loro trasformazione in tipologie ancora meno tutelanti" come partite Iva e voucher. In proposito sono numerose le segnalazioni di casi simili pervenute all'associazione sindacale dai lavoratori.



Secondo l'Istat nel terzo trimestre dell'anno erano 430 mila i collaboratori (co.pro o co.co.co). I dati Inps aggiornati al 2011 parlano di 1.464.950 collaboratori totali (fra concorrenti ed esclusivi), ossia le persone che nell'arco dell'anno hanno avuto anche un solo contratto di collaborazione. I lavoratori con contratti di collaborazione sono quelli che rischiano di più perché non rientrano nella proroga di sei mesi prevista dalla legge di Stabilità per i precari della pubblica amministrazione.