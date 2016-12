- "Insieme abbiamo salvato l'Italia dal disastro. Ora va rinnovata la politca. Lamentarsi non serve, spendersi sì. 'Saliamo' in politica". Lo scrive Mario Monti su Twitter facendo riferimento, in un secondo post, alla sua agenda.

"Ho fatto gli auguri di Natale ai protagonisti politici nazionali e in modo particolare al Presidente Napolitano, con grande riconoscenza". Così sul suo profilo Twitter Mario Monti fa il riassunto della sua giornata odierna.Mario Monti ha così battezzato il suo profilo twitter la cui creazione era stata annunciata durante la conferenza stampa di fine anno. Nel profilo @SenatoreMonti c'è la foto del presidente del Consiglio, ritratto, la scelta non è casuale, con le bandiere di Italia e Ue alle spalle e nella posa di chi spiega qualcosa a un gruppo di interlocutori. Al momento in cui scriviamo l'articolo i follower sono poco più di 8mila.Sarà l'emozione o la fretta di mandare online la propria discesa in campo. Fatto sta che il tweet del professore in cui trionfalmente dice di avere salvato l'Italia contiene un errore grammaticale. "Lamentarsi non serve, spendersi si", peccato che il sì in questione vada scritto con l'accento. E dopo l'agenda scritta da Ichino ora è caccia al ghostwriter del profilo twitter. Chi sarà?