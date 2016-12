Bossi: "Monti è uno pericoloso, tassa tutto quello che si muove e va cacciato"

foto Ansa 17:27 - "Quello di Monti è stato un discorso pieno di banalità, di stampo comunistoide, è il re delle banalità, spero che lo caccino via": lo ha detto Umberto Bossi commentando l'intervento di ieri del premier dimissionario. "Noi siamo contro lui e le sue stupidaggini - ha aggiunto - perché l'unica cosa che lui vuol fare è la patrimoniale su tutto quello che si muove. Inventa tasse su tutto". "Secondo me è uno pericoloso", ha poi concluso. - "Quello di Monti è stato un discorso pieno di banalità, di stampo comunistoide, è il re delle banalità, spero che lo caccino via": lo ha detto Umberto Bossi commentando l'intervento di ieri del premier dimissionario. "Noi siamo contro lui e le sue stupidaggini - ha aggiunto - perché l'unica cosa che lui vuol fare è la patrimoniale su tutto quello che si muove. Inventa tasse su tutto". "Secondo me è uno pericoloso", ha poi concluso.

E al cronista che gli chiede se il suo duro intervento contro Monti sia il prodromo di un suo impegno deciso in campagna elettorale, Bossi glissa: "Non so ancora bene cosa farò". "Quello che so - ha concluso - è che ho sentito nelle parole di Monti la fiera delle banalità, dei buoni propositi irrealizzabili. Questo dice che bisogna fare più figli e poi tassa, dice che bisogna aumentare la produttività ma il problema è che facendo come lui le aziende le ammazza di tasse".