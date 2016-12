Sull'Imu, quella di Mario Monti è "un'affermazione destituita di qualsiasi fondamento, un'affermazione di chi è lontanissimo dalla contabilità vera dei conti dello Stato". Così Berlusconi, commenta le parole del premier sull'impossibilità di togliere l'imposta sulla casa, pena la reintroduzione, raddoppiata, dopo qualche tempo.



"Continuando si va al disastro, bisogna invertire la rotta, partire da una diminuzione delle imposte, da una riduzione dell'Imu", ha aggiunto.



"Le minacce di Monti seminano paura tra la gente"

"Con tutte queste minacce di andare male il fattore psicologico è il primo fattore di crisi. Gli italiani sono impauriti da queste minacce, bisogna dar loro speranza", ha sottolineato il leader del Pdl a Tgcom24. "Abbiamo preparato un dl che in cinque direzioni diverse raccoglie i soldi" necessari per l'abolizione dell'Imu. Dire il contrario è "essere lontani da quello che sono le vere finanze" del Paese.



"Siamo al 20%, raggiungeremo la maggioranza"

In pochi giorni, "grazie a poche apparizioni in tv, con alti share e una buona riuscita" il Pdl è salito del 5% ed oggi è "al 20%", ma mancano più di due mesi alle elezioni e "ho la fondata convinzione che possiamo raggiungere la vetta del 40% e vincere elezioni, per il male mio e il bene dell'Italia".



"Nell'agenda Monti c'è solo austerità"

"Non ho letto l'agenda Monti, sono stato impegnato, me l'hanno raccontata i miei collaboratori" e mi hanno fatto capire che "i nostri timori erano fondati: si va verso interventi sempre ispirati all'austerità economica con il mantenimento dell'Imu e l'arrivo di altre imposte. Non ci sono altri elementi innovativi, ma soltanto una distanza da ciò che è la realtà economica italiana rispetto alla visione che ne ha un professore abituato a dare lezioni da una cattedra".



"Spread? Negli ultimi 5 mesi del mio governo era più basso"

"Rispetto agli ultimi cinque mesi del nostro governo, nei 12 mesi" del governo tecnico i tassi sono stati "più alti".



"Voti a Monti? Inutili, meglio al Pd"

"Monti avrà un numero che sarà assolutamente inutile per il governo del Paese, i voti dati a lui saranno voti dati alla sinistra, tanto vale votare Pd. E' un voto sprecato e dannoso per il Paese e per se stessi, perché non avranno nessuna possibilità", ha detto ancora Berlusconi.