L'incontro riservato è servito al leader dell'Udc Casini, al segretario Cesa e ai fondatori di "Verso la Terza Repubblica", Montezemolo e Riccardi per esaminare a fondo l'Agenda Monti dandone un giudizio altamente positivo, così come molto positiva è stata la valutazione sul discorso di ieri del premier I leader del nuovo centro, in piena sintonia politica con Monti e il suo programma, sul piano operativo hanno valutato i pro e i contro di presentarsi con una lista unica o piu' liste federate, decidendo di rimettere la scelta finale alle valutazioni del professore.Nel frattempo continua il lavoro sul territorio, dal quale - riferiscono fonti centriste - arrivano segnali di forte entusiasmo sia per quanto riguarda l'Udc che per le componenti di "Verso la Terza Repubblica".