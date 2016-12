foto Ap/Lapresse Correlati L'intervento di Mario Monti

Afghanistan, Schifani: "Il disimpegno è vicino"

Berlusconi: "Monti in campo sarebbe immorale" 12:04 - Dall'Afghanistan, dove si trova in visita alle truppe italiane, il presidente del Senato Renato Schifano esprime perplessità sulla conferenza stampa di Mario Monti. "Non credo sia stato un appuntamento istituzionale - dice Schifani -. Ha fatto una conferenza politica dove ha lanciato un manifesto per una candidatura. Credo che sarebbe stato meglio fare questo in altre occasioni". - Dall'Afghanistan, dove si trova in visita alle truppe italiane, il presidente del Senato Renato Schifano esprime perplessità sulla conferenza stampa di Mario Monti. "Non credo sia stato un appuntamento istituzionale - dice Schifani -. Ha fatto una conferenza politica dove ha lanciato un manifesto per una candidatura. Credo che sarebbe stato meglio fare questo in altre occasioni".

Schifani ha definito "fuori luogo" gli attacchi di Monti nei confronti di Silvio Berlusconi. "E' la prima volta che un premier attacca un ex premier - ha osservato - giorni fa, dinanzi alle alte cariche dello Stato, mi ero augurato che la campagna elettorale si misurasse sui contenuti e non sugli attacchi personali. Ieri mi è sembrato fuori luogo nei confronti di chi ha votato decine e decine di fiducie e per sostenere il governo Monti ha perso dieci punti percentuali di compenso. Mi auguro - ha concluso - che si torni presto ad un confronto pacato e costruttivo sui contenuti".



"Preoccupato da conversione dl firme"

La conversione del decreto che riduce la raccolta delle firme per le prossime elezioni "è un bel problema", ha poi aggiunto il presidente del Senato. "Mi auguro che il 28 dicembre possa essere convertito altrimenti si creerebbe una situazione di disagio normativo. Avrei sperato nella condivisione di tutti i partiti, così non è stato. Sono un po' preoccupato".



Afghanistan, "il disimpegno è vicino"

Parlando dalla base di Farah dove si è recato per visitare i militari italiani in missione, Schifani ha annunciato che "il disimpegno è dietro l'angolo". "Ho passato sempre il 24 dicembre con voi, in Afghanistan, in Libano, in Kosovo - ha sottolineato - è mia consuetudine portarvi la mia vicinanza. Ormai - ha proseguito - siamo vicini al disimpegno, che è dietro l'angolo, nell'ambito della concertazione e dell'alleanza internazionale".