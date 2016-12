Monti in campo, prime mosse tra i parlamentari: Ichino e Frattini scelgono il Professore

foto LaPresse Correlati Monti: "Pronto a rifare il premier"

Il testo dell'agenda Monti

Le reazioni politiche 10:27 - La scesa in campo di Mario Monti non scuote solo il centro. Anche nel Pd e nel Pdl si registrano movimenti, con una lista sempre più lunga di parlamentari che si schierano a sostegno del premier uscente. Tra i democratici Piero Ichino è pronto a guidare una lista Monti in Lombardia, mentre altri quattro ex popolari danno l'addio a Bersani. Nel Pdl sono in marcia verso la coalizione montiana Beppe Pisanu, Franco Frattini e Giuliano Cazzola. - La scesa in campo di Mario Monti non scuote solo il centro. Anche nel Pd e nel Pdl si registrano movimenti, con una lista sempre più lunga di parlamentari che si schierano a sostegno del premier uscente. Tra i democratici Piero Ichino è pronto a guidare una lista Monti in Lombardia, mentre altri quattro ex popolari danno l'addio a Bersani. Nel Pdl sono in marcia verso la coalizione montiana Beppe Pisanu, Franco Frattini e Giuliano Cazzola.

Frattini: "Lascio il Pdl, ma non voterò mai contro Berlusconi"

Tra i primi a schierarsi con Monti c'è l'ex ministro Franco Frattini. "La mia esperienza politica nel Pdl si conclude qui - annuncia in un'intervista alla Stampa -. Non mi interessano né casette né mini condomini per rientrare ad ogni costo in Parlamento". "Resterò nella grande casa del Ppe in Europa - precisa poi - ad occuparmi di politica estera. Non nego che una proposta di una squadra o di una lista 'Monti per l'Italia', insomma, di un Ppe italiano possa interessarmi, ma se quella proposta non c'è resto fuori".



Poi, però, la precisazione. "Silvio Berlusconi mi ha portato in Parlamento e non voterò mai contro di lui. Un gesto di lealtà nei suoi confronti mi pare giusto". Questo non gli impedisce comunque di dissentire sulla ridiscesa in campo: "Ne prendo atto, ma proprio per questa ragione sono sufficientemente libero di non proseguire né in questa né in altre esperienze" ma - assicura - "nessuna infedeltà".



Ichino: "Pronto a guidare la lista del premier in Lombardia"

"La risposta negativa di Bersani al bellissimo discorso di Monti di ieri è per me decisiva. La campagna elettorale la farò a sostegno dell'Agenda Monti, attorno a cui si aggregherà una forza politica nuova, fuori dagli schemi tradizionali della politica italiana". Anche il senatore del Pd Pietro Ichino, parlando alla Stampa, scende in campo con il premier, spiegando come le posizioni di Fassina e Bersani siano "due inconciliabili. Mi chiedo come posso chiedere il voto degli elettori per il Pd senza che questa contraddizione sia stata risolta in modo chiaro".



"Qui in Lombardia - aggiunge Ichino - si sta formando una lista che è espressione di tutta quella grande parte della società civile che rifiuta il populismo antieuropeo di Berlusconi e che allo stesso tempo vede le contraddizioni del Pd: sono pronto a lavorare per il successo di questa lista e anche a guidarla se mi sarà chiesto".



Cazzola: "Porterò avanti l'agenda Monti"

"Le mie convinzioni politiche sono diventate incompatibili con le scelte del Pdl e con l'impostazione che il presidente Berlusconi sta dando alla campagna elettorale. E' venuto il momento della chiarezza, anche sul piano formale dell'appartenenza. Per quanto mi riguarda, porterò avanti l'agenda Monti, nei modi che saranno ritenuti utili alla causa del cambiamento e dell'Europa". Lo afferma il deputato Giuliano Cazzola.