foto LaPresse

22:15

- Il cardinale Bagnasco vede positivamente l'Agenda Monti. Il presidente della Cei, in un'intervista al Giornale radio Rai, che andrà in onda domani mattina, parla di una "strada offerta alla riflessione seria e onesta di tutti", di "un metodo innovativo", di "proposte concrete" con le quali tutti, politici e cittadini potranno misurarsi. Rispetto della persona, della vita e della famiglia sono per Bagnasco punti irrinunciabili per ogni premier.